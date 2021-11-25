DSÖ: Çocuklara Covid-19 aşısını gözden geçiriyoruz

Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Kıdemli Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, çocuklarda Covid-19 nedeniyle ölüm riski ve aşıların etkililiğine dair değerlendirmelerde bulundu.



Swaminathan, dünyada çocukların Covid-19 enfeksiyonu oranının yetişkinlerle aynı olduğunu belirterek, "Çocuklarda ağır Covid-19 hastalığı ve ölüm oranları yetişkinlere göre çok düşük." dedi.



DSÖ'nün, Covid-19 Bağışıklığı için Uzmanlar Stratejik Danışma Grubu'nun desteğiyle birlikte çocuk ve ergen bireylerin, mevcut aşılara ihtiyacı olup olmadıklarını gözden geçirdiğini belirten Swaminathan, "Çocuk ve ergenlerin aşı gerekliliğine dair bir tahminde bulunmamız için yeni aşıların üretilmesini beklememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.



Swaminathan, çocuk ve ergenlerin Covid-19 nedeniyle ölüm oranlarının ne kadar olduğu sorusuna, "Dünyada Covid-19 kaynaklı can kayıplarının yüzde 0,5'ini 25 yaş altı kişiler oluşturuyor. 5 ile 10 yaş arası çocuklara baktığınızda ise bu oran yüzde 0,1." cevabını verdi.

