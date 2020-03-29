DSÖ: Corona virüs hava yoluyla bulaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsün (Covid-19) kişilere hava yoluyla bulaşmadığını açıkladı.

DHA 29.03.2020 - 15:17 | Son Güncelleme : 29.03.2020 - 15:51

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DSÖ'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, corona virüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi.

Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

''BİR METRE KURALI ÖNEMLİ''

Açıklamada ayrıca, virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre ''fiziksel mesafe'' koymaları ve birbirleriyle temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunulurken; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemi vurgulandı.

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