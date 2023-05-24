DSÖ: Covid-19'dan daha ölümcülüne hazır olun

Dünya genelinde hükümetler Covid-19'dan daha ölümcül pandemilere hazır olmalı. Bu uyarı, Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Gebreyesus tarafından Cenevre'de 76'ncısı düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nde dile getirildi.



Tedros hükümetlere olası pandemilere karşı önlem alma çağrısı yaptı.



"Başka bir varyantın ortaya çıkması ya da daha ölümcül başka bir patojenin yeni pandemilere yol açması ihtimali ortadan kalkmadı." dedi.



DSÖ Direktörü COVID-19 pandemisinde dünyanın, yaşadığı panikten ders alması gerektiğini söyleyerek uluslararası işbirliğinin artırılmasıyla ortak tehditlere ortak yanıtlar verilmesinin önemine dikkat çekti.



DSÖ, Mayıs ayı başında Covid-19'un küresel sağlık acil durumu teşkil etmediğini duyurmuştu.



Cenevre'de 10 gün boyunca sürecek Dünya Sağlık Asamblesi'ne 194 üye ülkeden temsilciler katılıyor.



Dünyanın gelecekte karşı karşıya kalabileceği sağlık riskleri masaya yatırılıyor. Bunlara karşı alınabilecek önlemler tartışılıyor.