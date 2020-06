DSÖ: Ebola salgını yeniden başladı (Ebola nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?)

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkenin batısında salgının yeniden başladığını belirtti.

Salgının bittiği ihtimali üzerinde durulan günlerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son bilgilere göre 4 kişi Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybetti. 6 kişide ise Ebola salgını bulunuyor.

EBOLA NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Ebola çok tehlikeli bir virüstür. İshal, kanama, deri döküntüleri ve yüksek ateşe neden olur. Adını, Afrika'daki bir nehirden alır. Bulaşıcıdır. Kontrol altına alınmazsa salgınlar görülür.

Ebolaya karşı ilaç ve aşı çalışmalarında net bir açıklama bulunmuyor.

EBOLA NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

Ebola ilk olarak 1976 yılında Sudan’ın Nzara ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı 2 salgına yol açmıştır.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülen salgının Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiğinden hastalığa bu isim verilmiştir.

Daha çok sahra altı batı Afrika ülkelerinde (Gine, Siera Leona, Liberya) son olarak Kongo’da görülmüştür.

BİN 428 KİŞİ EBOLADAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

22 Ağustos 2014 tarihinde 2 bin 698 vaka görülmüş, bu hastalardan bin 428 kişinin ölümüne neden olmuştu.

