DSÖ: Google ile çalıştık, doğru bilgiler aramalarda en üstte çıkacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında 23 ülkede 151 coronavirüs vakasına rastlandığını duyurdu.



DSÖ Yönetim Kurulu toplantısının 146. oturumunun açılışında konuşan Ghebreyesus, yeni tip corona virüse yönelik geçen hafta "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)" ilan ettiklerini anımsattı.



Ghebreyesus, Çin'e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlayarak, "Uluslararası seyahat ve ticarete gereksiz yere müdahale edecek tedbirleri almak için bir neden yok" ifadesini kullandı.



Konuşmasında, Çin'in virüse karşı verdiği mücadeleden övgüyle bahseden Ghebreyesus, PHEIC kararını virüsten etkilenen sağlık durumu zayıf ülkeler için aldıklarını yineledi.



Ghebreyesus, corona virüse ilişkin Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya mecralarında yayılan yanlış bilgi ve söylentilerden yakındı, "Bu amaçla, corona virüs hakkında bilgi arayan kişilerin arama sonuçlarının en üstünde DSÖ bilgilerini görmelerini sağlamak için Google ile çalıştık" diye konuştu.



FİLİPİNLER'DE 1 KİŞİ CORONA VİRÜSTEN ÖLDÜ, ÇİN'DE CAN KAYBI 361'E ÇIKTI



Ghebreyesus, Çin dışında 23 ülkede 151 corona virüs vakasına rastlandığını ve Filipinler'de 1 kişinin virüsten öldüğünü, Çin'de ise can kaybının 361'e, virüs bulaşan kişi sayısının da 17 bin 238’e ulaştığını kaydetti.



Geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de görüşen Ghebreyesus, konuşmasının bir bölümünde öksürünce, "Endişelenmeyin, corona virüs değil" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.