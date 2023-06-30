DSÖ kararını 14 Temmuz'da açıklayacak: Aspartam nedir, kansere neden olur mu?

İsminin açıklanmasını istemeyen iki farklı kaynak, özellikle şekersiz, kalorisiz olarak pazarlanan içeceklerde ayrıca bazı gıda ve sakızlarda sıklıkla kullanılan bir tatlandırıcı türü olan "aspartam"ın, insanlar için "olası bir kanserojen" olduğunun Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı, UIuslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından duyurulacağını açıkladı.



Reuters'ın haberine göre duyuruda aspartam kullanımının ne kadarının insan sağlığına zararlı olduğunun belirtilmeyeceği bildirildi.



Bu risk değerlendirmesi DSÖ'ye bağlı başka bir komite tarafından yapılıyor. Kısa adı JECFA olan bu komite aspartamla ilgili kararını 14 Temmuz'da açıklayacak.



Aynı komite 1981'den beri aspartamın güvenilir olduğunu söylüyordu.

ASPARTAM NEDİR?

Aspartam, kimyasal formülü aspartil-fenilalanin-1-metil ester olan bir tatlandırıcıdır. Kimyasal olarak aspartat ve fenil alanin aminoasitlerinden oluşmuş bir dipeptidin metil esteridir.

Çay şekerinden 180 kat daha tatlıdır. İlk kez James M. Schlatter tarafından 1965 yılında keşfedilmiştir.