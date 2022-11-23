DSÖ Maymun Çiçeği virüsünün adını değiştirecek

Bugün açıklanması beklenen karar, DSÖ'nün Maymun Çiçeği virüsünün yeni adı için önerileri değerlendirmek üzere yaz boyunca yaptığı anlaşmayı takip ediyor.



Politico'ya bilgi veren üç kişinin aktardıklarına göre DSÖ geleneksel olarak, uluslararası acil sağlık durumlarının ilan edilmesi ve daha sonra tek tek ülkeler tarafından benimsenen hastalıklara isimler önerilmesi dahil olmak üzere halk sağlığı konularında küresel bir koordinatör olarak hareket ediyor.



Ancak Biden yönetimi, virüsün adının - özellikle beyaz olmayan insanlar arasında - damgalamayı derinleştirdiğinden endişe duyduğunu söyledi.



Halk sağlığı uzmanları da benzer şekilde, 1958'de keşfedildiğinde maymun çiçeği adını alan virüsün Afrika hakkındaki ırkçı klişeleri canlandırdığını ve küresel tepkiye zarar verdiğini savundular.



Bir grup bilim insanı , Haziran ayında yayınlanan ortak bir bildiride , "Mevcut küresel salgın bağlamında, bu virüsün Afrikalı olduğuna sürekli atıfta bulunulması ve isimlendirilmesi yalnızca yanlış değil, aynı zamanda ayrımcı ve damgalayıcıdır" diye yazmıştı.