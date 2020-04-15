DSÖ: Sarı humma salgını başladı (Sarı humma hastalığı nedir? Sarı humma nasıl bulaşır?)

DSÖ açıklamasında, Güney Sudan’ın Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde 2 sarı humma vakasının görüldüğü belirtilerek, buradaki halkın hastalığa karşı bağışıklığının bulunmadığı ifade edildi.



Salgınla baş edebilmek için bölgede aşı çalışmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi.



SARI HUMMA NEDİR?



Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsün neden olduğu ciddi bir hastalık. Afrika'nın ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde görülen sarı humma, grip benzeri bir tablodan, ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar geniş bir hastalık tablosuna yol açıyor.



SARI HUMMA BELİRTİLERİ NELER?



– Ateş ve grip benzeri şikayetler.

– Sarılık (cilt veya gözlerde sararma).

– Birden fazla vücut bölgesinde kanama.

– Karaciğer, böbrek, solunum ve diğer organ yetmezlikleri.

– Ölüm (ciddi vakaların % 20 -% 50’si).



SARI HUMMA HASTALIĞINDAN NASIL KORUNULUR?



Sıtmada olduğu gibi sivrisineklerden korunmak, sarı hummadan korunmada da önem taşır. Ancak en önemli korunma yolu aşılanmadır. Sarı hummanın bulunduğu bölgelere gidenlerden veya bu bölgelerden diğer ülkelere geçenlerden sarıhumma aşısı olduklarını belgelendirmeleri istenebilir. Aşı sertifikası aşıdan 10 gün sonra ve ömür boyu geçerlidir. Diğer aşılarla aynı anda, farklı yerlere uygulanabilir.



Sarı humma aşısı sadece belirlenmiş aşı merkezlerinde uygulanıyor. Aşı yapıldıktan sonra, damgalı ve imzalanmış bir “Uluslararası Aşı veya Koruma Belgesi” (sarı kart) veriliyor. Bu sertifikanın geçerliliği aşılamadan 10 gün sonra başlıyor ve 10 yıl sürüyor. Bu kart, bazı ülkelere girmek için gerekir. Aşılı olduğunu kanıtlamayan gezginlere, girişte aşı yapılabilir veya enfekte olmadıklarından emin olmak için 6 gün boyunca gözlemlenebilir.