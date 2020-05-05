DSÖ ve ABD arasında yeni kriz

Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan bir pandemiye dönüştü. Salgının nasıl ortaya çıktığına dair spekülasyonlar halen devam ediyor.



Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'ın yönetiminden yeni tip corona virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddiaları dillendiriliyor. Bizzat ABD Başkanı Trump, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Covid-19 salgınıyla mücadelesine ilişkin sert eleştiriler yapıyor.



ABD Başkanı son olarak salgının Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıtları olduğunu söyledi. Aynı şekilde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bu iddiayı destekleyen kanıtlara sahip olduklarını aktardı. Çin ise bu iddiaları açık bir şekilde yalanladı.



DSÖ'DEN AKSİ YÖNDE AÇIKLAMA



ABD yönetimi tarafından dillendirilen bu iddialara Dünya Sağlık Örgütü destek vermiyor. DSÖ yeni tip corona virüse ilişkin elde edilen bulguların salgının doğal nedenlerken kaynaklandığına işaret ettiğini açıklamıştı.



Trump yönetiminin iddialarına devam etmesi üzerine DSÖ'den yeni bir açıklama geldi. Örgütün Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, ABD yönetiminin iddialara kanıt sunamadığını söyledi.

Michael Ryan

Direktör Ryan, "Olguya dayalı çalışan her kurum gibi biz de virüsün kökenini gösteren her türlü bilgiye açığız. Eğer ABD'nin elinde bu konuda bilgi veya veri varsa bunu paylaşıp paylaşmamaya veya ne zaman paylaşacağına karar vermeli. DSÖ'nün bilgi yokluğunda hareket etme olanağı yok." değerlendirmesini yaptı.



Ryan, salgınla mücadele sürecinde Çin ile işbirliği ve bilgi alışverişinin kritik olduğunu ve konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini belirterek "Eğer bu bir suistimal soruşturması gibi yürütülürse çözümü çok zor olur. Siyasal bir soruna dönüşür." görüşünü aktardı.

ABD'NİN CORONA VİRÜS DANIŞMANINDAN BENZER AÇIKLAMA



Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIAID) Başkanı Dr. Anthony Fauci, "National Geographic" dergisine yaptığı açıklamada, bilimsel kanıtların virüsün yapay veya kasten manipüle edilemeyeceğine güçlü şekilde işaret ettiğini söylemişti.



ABD, İngiltere ve Avustralya'dan bilim insanları 17 Mart'ta "Nature" dergisinde yayımladıkları, “SARS-Cov-2’nin Köken Yakınlığı” başlıklı makalede, Covid-19'un insan hücrelerine tutunduğu kısımlarında doğal seçilimin izleri olduğu, dolayısıyla laboratuvarda üretilmiş olamayacağı sonucuna varmıştı.



TRUMP DSÖ'YE SAVAŞ AÇMIŞTI



ABD Başkanı Donald Trump corona virüs salgınının ülkede yayılmasının ardından Çin odaklı olmakla suçladığı DSÖ'ye savaş açtı. Trump, 7 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla DSÖ'ye karşı mücadelesini başlatmış oldu.



Trump, söz konusu mesajında, "DSÖ, bu defa gerçekten patladı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz. Neyse ki Çin'e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye verdiler?" ifadelerini kullandı.



Söz konusu tavrını aynı günkü basın toplantısında da sürdüren Trump, ABD'nin Çin'e göre kuruluşa daha çok fon sağlamasına rağmen DSÖ'nün Çin merkezli hareket ettiğini kaydederek, "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız." dedi.



Trump, bir gazetecinin "DSÖ Çin odaklı derken neyi kastediyorsunuz?" sorusunu ise "Önce Çin'e sınırlarımızı kapatmamamızı söylediler. Wuhan'da olanları görmeleri gerekirdi. Görmüş de olmalılar ama bunları bildirmediler." şeklinde yanıtlamıştı.