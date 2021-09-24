DSÖ’den Afganistan uyarısı: Sağlık sistemi ‘çöküşün eşiğinde’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan’daki sağlık sisteminin maddi yetersizlikler nedeniyle ‘çöküşün eşiğinde’ olduğunu söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed Al-Mandhari, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaretinin ardından yaptıkları açıklamada, "Acil önlem alınmazsa, ülke yakın bir insani felaketle karşı karşıya" ifadelerine yer verdi.

BAĞIŞLAR ASKIYA ALINDI

Geçtiğimiz ay, 20 yılın ardından ABD’nin çekilmesiyle Taliban kontrolüne geçen ülke, büyük ölçüde uluslararası fonlara bağımlı durumda olurken, birçok bağışçı ülke de yardımları askıya aldı.

DSÖ, Afganistan'ın en büyük sağlık projesi olan Sehatmandi'ye yapılan bağışların azaldığını, bu nedenle sağlık tesislerinin ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve sağlık çalışanlarının maaşları gibi giderlerin karşılanamadığını söyledi.

Afganistan’da Sehatmandi, ülkedeki ana sağlık hizmetlerini veren kurum olarak görev yapıyor ve ülke genelinde 2020'de 30 milyondan fazla insana hizmet sağlayan 2 bin 309 tıbbi tesisi işletiyor.

DSÖ açıklamasında, "Bu tesislerin çoğu artık operasyonları azalttı veya kapandı, sağlık çalışanlarını kimi kurtaracakları ve kimleri ölüme terk edecekleri konusunda zor kararlar vermeye zorladı" derken halihazırda tesislerin sadece yüzde 17'sinin tamamen çalıştığına dikkat çekti.

COVİD-19 MÜCADELESİ ZARAR GÖRDÜ

Afganistan'ın sağlık sistemindeki sorunlar, ülkenin devam eden Covid-19 pandemisine karşı verdiği mücadeleyi de etkiledi.

DSÖ, “37 Covid-19 hastanesinden dokuzu zaten kapandı ve gözetim, test ve aşılama dahil olmak üzere corona virüs müdaheleleri düştü” dedi.

Açıklamaya göre, son haftalarda Covid-19 aşılama oranları hızlı bir şekilde düşerken, 1,8 milyon aşı dozunun kullanılmadan kaldığı aktarıldı.

Our World in Data veri havuzu tarafından derlenen en son verilere göre, Afgan nüfusunun yalnızca yaklaşık yüzde 1,1'i tam olarak aşılandı.

ÇOCUK FELCİ VE KIZAMIK TEHLİKESİ

DSÖ, Covid'e ek olarak Afganistan'ın başka sağlık acil durumlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ajans, ülkenin çocuk felcinin hala yaygın olduğu dünyadaki iki ülkeden biri olduğunu söyledi.

Bu arada, ajans, Afganistan'da kızamık salgınlarının yayıldığını da sözlerine ekledi.

KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Afganistan'ın sağlık sistemindeki sorunlar, ülkedeki kadınlar için özel bir risk oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü, daha az sağlık tesisi faaliyete geçtiğinden ve çalışmak için daha az kadın sağlık çalışanının çalıştığından, kadın hastaların tıbbi yardım istemekte tereddüt ettiğini söyledi.