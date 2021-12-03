DSÖ’den Asya ülkelerine ‘vaka artışlarına hazırlıklı olun’ çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Asya Pasifik Bölge Direktörü Takeshi Kasai, Omicron varyantı nedeniyle Asya ülkelerini vaka artışları konusunda hazırlıklı olmaya çağırdı. Direktör Kasai, “Covid-19 tüm dünyaya yayıldı ve gelecekte daha fazla vaka artışı görmek bizi şaşırtmamalı” derken, “Sınır kontrolleri varyantın yayılmasını geciktirebilir ve zaman kazandırabilir, ancak yeni vaka artışlarına hazırlanmalıyız” diye konuştu.

Haberler - DHA 03.12.2021 - 15:19

DSÖ’den Asya ülkelerine ‘vaka artışlarına hazırlıklı olun’ çağrısı

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: DSÖ'den Omicron varyantı açıklaması

SON DAKİKA: DSÖ'den Omicron varyantı açıklaması

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir

Geniş kapsamlı araştırma: Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı koruyabilir

DSÖ Asya Pasifik Bölge Direktörü Kasai, düzenlediği video konferansta Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kasai, “Covid-19 tüm dünyaya yayıldı ve gelecekte daha fazla vaka artışı görmek bizi şaşırtmamalı” derken, “Yayılma devam ettiği sürece, Omicron'un ortaya çıkmasının gösterdiği gibi virüs mutasyona uğramaya devam edebilir ve bu da bize uyanık kalma ihtiyacını hatırlatıyor” diye konuştu.

“Bildiğiniz gibi Omicron, mutasyonların sayısı nedeniyle ve ilk bilgilerin virüsün diğer varyantlarından daha bulaşıcı olabileceğini öne sürdüğü için endişe verici bir varyant olarak belirlenmiştir” diyen direktör, “Sınır kontrolleri varyantın yayılmasını geciktirebilir ve zaman kazandırabilir, ancak yeni vaka artışlarına hazırlanmalıyız” ifadelerini kullandı.

“EN ETKİLİ ARACIMIZ AŞI”

Kasai, virüse ve varyantlara karşı en etkili aracın aşılama olduğunun altını çizerek, “İlk araç elbette aşılardır. Yüksek aşılamanın olduğu bölgelerde, özellikle sağlık çalışanlarında, şiddetli hastalığa karşı en savunmasız olanlarda, sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan topluluklarda hastalanma ve can kayıplarını azaltabiliriz” dedi.

Kasai, aşılamanın yanında maske, mesafe, denetim ve sınır kontrollerinin de etkili araçlar olduğunu belirtti.

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...