DSÖ'den Avrupa'ya corona uyarısı: Yüz binlerce kişi ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) corona virüs vaka sayılarının hızla tırmandığı Avrupa ülkelerindeki durumu inceleyen güncel raporu Salı günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kamuoyuna tanıttı.



Raporda corona virüs pandemisi nedeniyle Avrupa'yı bekleyen tehlikelere dikkat çeken örgüt, 2022 yılının bahar aylarına kadar Avrupa ülkelerinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının yüz binleri bulabileceği tahmininde bulundu.

Örgütün tahminlerine göre, halihazırda 1,5 milyon dolayında olan ölü sayısı gelecek bahara kadar 2 milyon 200 bine yükselecek.

YOĞUN BAKIM UYARISI



Raporda ayrıca, bölgedeki 53 ülkenin 49'unda yoğun bakım ünitelerinin "yüksek" veya "aşırı" yük ile karşı karşıya kalacağı belirtildi. Örgüt, Avrupa'da corona virüsün hızla yayılmasına sebep olarak, bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının ortaya çıkmasını, aşılanma oranının yetersiz seviyede kalmasını ve corona önlemlerinin gevşeten hükümetlerin "yanlış bir sinyal vermesini" gösterdi.

"Covid-19 nedeniyle Avrupa'da ve Orta Asya'da ortaya çıkan durum çok ciddi" diyen DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, aşı, maske ve mesafe önlemlerine ek olarak yeni önlemlerin hayata geçirilmesini talep etti.



COVİD-19 AVRUPA'DA BAŞLICA ÖLÜM NEDENİ



Avrupa'da şu ana kadar corona virüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle en az 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti. Almanya'da corona virüs vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak ölü sayısının yakın bir tarihte 100 bin eşiğini aşması bekleniyor.

DSÖ verilerine göre, Eylül ayının sonundan bu yana Avrupa genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ortalaması iki katına çıktı ve Covid-19 başlıca ölüm nedenleri sıralamasında ilk sıraya yükseldi. DSÖ ayrıca, geçen hafta Avrupa'da bir gün içerisinde Covid-19'dan ölenlerin sayısının 4 bin 200 olarak saptandığını duyurdu.

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