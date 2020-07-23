DSÖ'den Corona virüs aşısıyla ilgili açıklama

Açıklamayı, Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan yaptı. Coronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında “iyi ilerlemeler” sağlandığını, ancak 2021 yılı başlarına kadar aşının kullanılmaya başlamasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirilecek aşının adil şekilde dağıtılmasını garantiye almak için çalıştığını belirten Ryan, “Bu salgın için aşılar zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için” ifadesini kullandı.