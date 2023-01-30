DSÖ'den Covid-19 pandemisi bitmedi uyarısı

Bağımsız değerlendirme komitesinin kararında, "Covid-19 pandemisinin yol açtığı kamu sağlığı acil durumunun devam ettiği" belirtildi. Covid-19'un hala tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olduğuna vurgu yapıldı.

Son haftalarda kaydedilen büyük can kayıplarına dikkat çekilen açıklamada, pandeminin kamu sağlığı ve sağlık sistemlerine büyük zarar verme potansiyelinin sürdüğü ifade edidi.

Resmi istatistiklere göre 3 yılda 674 milyon kişiye bulaşan virüs sebebiyle yaklaşık 6 milyon 760 bin kişi öldü.

Dünya Sağlık örgütü yetkilileri özellikle Çin'de son iki ayda 73 bin kişinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.