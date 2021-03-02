DSÖ’den Covid-19’a karşı sıtma ilacı tavsiyesi

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Dünya Sağlık Örgütü panelinde yapılan açıklamaya göre sıtma hastalığına karşı etkili olan hidroksiklorokin ilacının Covid-19'un tedavisinde kullanımını tavsiye edildi.



Mayıs ayında ABD eski Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19’a karşı 'önleyici tedbir' olarak hidroksiklorokin ilacı aldıklarını söylemişti.



Bazı araştırmalar, ilacın Covid-19 hastalarında görülen semptomları zayıflattığını ve iyileşme sürecini hızlandırdığını öne sürüyordu.



ŞİDDETLE TAVSİYE EDİLİYOR



Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, sıtma hastalığına karşı etkili olan hidroksiklorokin ilacının Covid-19'un tedavisinde kullanımının ‘şiddetle’ tavsiye edildiği belirtildi.



İlaç için yayınlanan yazıda, ilacın etkilerinin ‘umut verici’ olduğu belirtilirken sıtma hastalığına karşı etkili olan hidroksiklorokinin orta düzeyli olarak Covid-19’a karşı etkili olduğu, ağır hastalar üzerinde etkili olmayacağı belirtildi.



DONALD TRUMP KULLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI



Geçtiğimiz Mayıs ayında ABD eski Başkanı Donald Trump, Covid-19’dan korunmak için hidroksiklorokin ilacı kullandığını açıklamış, açıklamasında, "Yaklaşık bir buçuk haftadır ilacı alıyorum ve hâlâ buradayım" demişti.



73 yaşındaki Trump ilacı kullanmayı Beyaz Saray doktorunun değil kendisinin talep ettiğini söylemiş, "Kaç kişinin bu ilacı aldığını duysanız şaşırırsınız, özellikle de ön cephede görev yapan birçok sağlık çalışanı virüse yakalanmamak için kullanıyor" diye konuştu. İlacın pozitif etkileri olup olmadığına yönelik soruya ise "Kanıtım burada: ilaç hakkında çok sayıda olumlu geri dönüş alıyorum. Eğer iyi bir ilaç değilse bile bundan zarar görmeyeceğim" şeklinde konuşmuştu.