DSÖ’den iki Çin aşısı ile ilgili açıklama: Güvenli ve etkili

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli aşı üreticileri Sinovac ve Sinopharm'ın Covid-19 aşıları ile ilgili gereken verileri kendilerine sunduğunu açıkladı.



AFP’nin haberine göre, aşıların Dünya Sağlık Örgütü’nün gerektirdiği kurallara uygun etkinlik seviyeleri olduğu belirtilirken klinik araştırma verilerinin aşıları ‘güvenli ve etkili” gösterdiğini bildirildi.



Aşılar ile ilgili daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirten DSÖ’de konuyla ilgili açıklamada bulunan Stratejik Uzmanlar Grubu (SAGE) direktörü Alejandro Cravioto, Çinli şirketler tarafından geliştirilen aşılardan gelen ara verilerin ilk değerlendirmeler sonucunda etkili olduğunu, bunun da corona virüs aşılarının dünyanın her bölgesinde yaygınlaştırılması için umut verici olduğunu söyledi.



‘NİSAN SONUNDA TAVSİYE KARARI ÇIKABİLİR’



Reuters’ın haberinde ise, DSÖ'nün Stratejik Uzmanlar Grubu (SAGE) direktörü Alejandro Cravioto Nisan ayı sonuna kadar bu aşılarla ilgili tavsiye kararı alınabileceğini söyledi.



Cravioto, "Şirketlerin geçen hafta yapılan toplantıda halka açık olarak paylaştıkları bilgiler, DSÖ'nün bu aşı için talep ettiği gerekliliklerle uyumlu etkinlik seviyelerine sahip olduklarını açıkça göstermektedir" dedi.



‘AŞILAR DSÖ KURALLARINA UYUYOR’



DSÖ’nün aşılar için minimum yüzde 50 tercihen yüzde 70 etkinlik oranı olmasını talep ettiğini hatırlatan SAGE direktörü, “Aşıların verileri yüzde 70’in üzerinde etkinlikleri olduğunu gösteriyor ki bu aşıların kullanıldığında insanlara zarar vermeyeceğini gösteren tüm güvenlik verilerine sahip olduklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Aşılar, SAGE uzmanlarının kullanımları hakkında tavsiyelerde bulunabilmesi için önce DSÖ'den veya ajansın sıkı bir düzenleyici otorite olarak gördüğü bir kurumdan acil kullanım izni almasını gerektireceğini de sözlerine ekledi.



DSÖ sözcüsü Margaret Harris, bu ayın başlarında Sinopharm ve Sinovac aşılarının DSÖ acil kullanım listesine "çok yakında" girebileceğini söylemişti.