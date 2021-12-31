DSÖ’den uyarı: Pandemi sürdükçe aşılara dirençli yeni Covid varyantlar ortaya çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), pandemi sırasında mevcut aşıları işe yaramaz hale getirebilecek yeni corona virüs varyantlarının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu pandemi uzadıkça, yeni varyantların önlemlerimizden kaçması, mevcut aşılara veya geçmiş enfeksiyonlara karşı tamamen dirençli hale gelmesi, aşı uyarlamalarını gerektirmesi mümkündür" dedi.

DSÖ, corona virüsün yeni ortaya çıkan Omicron varyantı sonrasında uyarıda bulunurken, Genel Direktör Ghebreyesus, ülkelere küresel tedarikleri iyileştirmek, Covid aşılarına ve diğer önemli sağlık ekipmanlarına erişim sağlamak için birlikte çalışmaya yönelik sık sık tekrarladığı çağrılarını yineledi.



Genel Direktör, bazı siyasi liderlerin “hakkaniyeti baltaladığını ve yeni varyantların ortaya çıkması için ideal koşulları yarattığını” söyleyerek eleştirdi.



Ghebreyesus, "Genellikle az sayıda insan tarafından yayılan yanlış bilgi ve dezenformasyon, bilimi ve hayat kurtaran sağlık araçlarına olan güveni baltalayan sürekli bir dikkat dağıtıcı olmuştur" dedi.



Uzmanlar Covid aşılarının, Omicron kaynaklı ciddi hastalıkları önlemede etkili olduğunu, ancak yeni varyant kaynaklı enfeksiyonu önlemede çok daha az etkili olduklarını söylüyor.



Güçlendirici aşıların ise, Omicron'un neden olduğu semptomatik hastalığa karşı korumayı önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.