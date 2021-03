DSÖ’nün Covid-19 raporu: Virüsün kaynağı büyük olasılıkla başka hayvanlar

Dünya Sağlık Örgütü bilim insanları geçtiğimiz Ocak ayı ortalarında Covid-19’un kaynağını tespit etmek amacıyla Çin’e gitmiş, orada yaklaşık 1 ay boyunca incelemeler gerçekleştirmişti.



Özellikle virüsün ortaya çıktığı varsayılan Wuhan’da çalışmalar gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü bilim insanları, araştırmaları sonrası açıklamalarda bulunmuş ancak son raporlarını paylaşmamışlardı.



The Associated Press haber ajansı, Dünya Sağlık Örgütü üyesi bir ülkenin diplomatından Dünya Sağlık Örgütü’nün neredeyse tamamlanmış raporuna ulaştığını açıkladı.



‘YARASALAR İLE İNSAN ARASINDA BİR KAYIP HALKA VAR’



Raporda dört senaryo bulunduğunu açıklayan The Associated Press, rapordaki en önemli senaryonun Covid-19 ile yarasalardaki virüs arasında başka bir hayvanın aktarım yapmış olduğunu açıklarken virüsün bir laboratuvar sızıntısından meydana gelme olasılığının "son derece düşük bir ihtimal" olduğu belirtildi.



Covid-19’a çok benzer bir türün yarasalarda tespit edildiği belirtilen raporda, “Yarasalarda tespit edilen virüs ile Covid-19 arasındaki evrimsel mesafenin birkaç on yılda gerçekleşebileceği, bu da yarasalar ile Covid-19 arasında kayıp bir halka olduğu, bunun da bir hayvan olma ihtimalinin çok muhtemel olduğu” bildirildi.



‘VİRÜSÜN GIDA YOLUYLA BULAŞMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK’



Raporda yarasalardan insanlara direkt olarak Covid-19’un bulaşma ihtimalinin de çok muhtemel olduğu belirtilirken virüsün "soğuk zincir" gıda ürünleri yoluyla bulaşıp yayılmasının mümkün olduğunu ancak düşük bir ihtimal olduğu bildirildi.



AP’nin ulaştığı raporda, Covid-19’un salgının Aralık 2019'da Wuhan deniz ürünleri pazarında başlayıp başlamadığı konusunda kesin bir bilgi yer almadığı belirtilirken Wuhan’da tespit edilen vakaların daha hafif vakalar olabileceği ve bunun Covid-19 ile önceki vakalar arasında bir bağlantı sağlayabileceği bildirildi.



‘PANGOLİN, VİZON VE KEDİ TAŞIYICI OLABİLİR’



AP, rapora dayanarak pangolinlerde Covid-19’a oldukça benzer virüsler bulunduğunu belirtirken aynı zamanda vizonların ve kedilerin Covid-19 virüsüne duyarlı olduğunu ve taşıyıcı olabileceklerinin altını çizdi.



Raporda ayrıca Covid-19’un insandan insana solunum yolu enfeksiyonu olarak başlama olasılığının çok düşük olduğunu ve çoğu uzmanın bu konuda hemfikir olduğu belirtildi.



Wuhan’daki araştırmayı yöneten DSÖ uzmanı Peter Ben Embarek ise yaptığı açıklamada, raporun son halini aldığını, tercümelerinin yapılmasıyla önümüzdeki birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.