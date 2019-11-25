Dudak içinden izsiz endoskopik tiroidektomi yapıldı

Ağız içinden izsiz endoskopik tiroidektomi konusuna ilgi gösteren cerrahlar için 2 günlük eğitim düzenlediklerini belirten Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nden Doç. Dr. Bülent Dinç, teorik eğitimin ardından tekniği, canlı olarak ameliyatla uygulamalı biçimde gösterdilreni, eğitimin tamamlanmasının ardından ise ilk kez robotik yöntemle tiroidektomi ameliyatı gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Bir yılda 54 hastaya dudak içinden izsiz endoskopik yöntemle tiroit ameliyatı yaptıklarını belirten Doç. Dr. Dinç, bu yöntem için bazı kriterler olduğuna dikkat çekti. Daha önce boynun ön kısmından ameliyat olan ve radyoterapi alan hastaların, endoskopik ya da robotik cerrahi için uygun hastalar olmadığını belirten Doç. Dr. Dinç, “6 santimetreden küçük iyi huylu nodüllü ve 2 santimetreden küçük kötü huylu nodüllü hastalarda bu yöntemleri uygulayabiliyoruz" dedi.



55’İNCİ VAKA ROBOTİK YÖNTEMLE AMELİYAT OLDU



Robotik yöntemle tiroidektomi ameliyatı olan ilk hastanın Durkadın Bölüc (34) olduğunu belirten Genel Cerrah, “Bugüne kadar endoskopik yöntemle yaptığımız dudak içinden izsiz tiroit ameliyatında 54 vakaya ulaşmıştık. Durkadın Bölüc ise 55’inci vakamız olarak ilk kez robotik cerrahiyle ameliyat ettiğimiz hastamız oldu" diya konuştu.



"ROBOTİK AMELİYATTA DOKUYU 3 BOYUTLU GÖREBİLİYORUZ"



Endoskopik ameliyatla robotik ameliyat arasında teknik açısından büyük fark olmamasına karşın, kullanılan cihazlar sayesinde cerrahın dokuyu 3 boyutlu görebildiğine dikkat çeken Dinç, “Kullandığımız ekipman 3 boyutlu hareket edebildiği için ameliyat sırasında cerraha ergonomi sağlıyor. Bu da cerrah açısından çok önemli. Çünkü hastaya uygulanan ameliyatın daha kontrollü olmasını sağlıyor. HAsta açısından konforu ise endoskopik cerrahiyle aynı. Her iki yöntem de dudak içinden uygulanıyor ve hasta için daha az travmatik oluyor” ifadelerini kullandı.



“DUDAK İÇİNDEN AMELİYATI İLK KEZ DUYDUM”



Tiroit bezinin sağ tarafında 1 santimetreden küçük kanser şüphesi olan nodülden robotik cerrahiyle kurtulan Durkadın Bölüc, 10 gün önce ameliyat olmasına karşın kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Dudak içinden ameliyatı ilk kez duyduğunu ve biraz endişelendiğini söyleyen Bölüc, “Hocamıza güvendim. Allah’ın izniyle bu yola çıktım ve ameliyatım başarılı geçti” dedi.

