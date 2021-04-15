Dumping sendromu nedir, belirtileri nelerdir? (Dumping sendromu tedavisi)

Dumping Sendromu, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.



Genellikle yemek yedikten 10 ile 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker içeren yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.

DUMPING SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dumping sendromu, mide küçültme ameliyatlarından sonra oluşan ve karbonhidrat odaklı besinlerin tüketilmesinden sonra oluşan, karın ağrısı ve karın ağrısına eşlik eden ishal olma olarak nitelendirilir. Dumping sendormunun belirtileri, erken ve geç dumping sendromu belirtileri olarak iki grupta incelenir.

Erken dönem dumping sendromu belirtileri karbonhidrat içerikli besinlerin alımından sonraki ilk 30 dakikalık süreçte yaşanan ishal ve karın ağrısıdır. Eğer karın ağrısı ve ishal ilk 30 dakika değil de 3 saat ya da sonrasında gelişiyor ise de geç dumping sendromu belirtisi yaşanmış sayılır.

ERKEN DUMPING SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karbonhidrat içerikli gıdaların tüketiminden sonra ilk 30 dakikalık zaman diliminde yaşanıyor ise erken dönem sendromu adı verilir.



Belirtiler;

-Tüketilen gıdanın porsiyonu çok küçük olsa dahi hemen tokluk hissinin ortaya çıkması



-Yüzde yaşanan kızarma durumları



-Kalp atış hızında yaşanan yükselmeler, bir nevi kalp çarpıntısı hissi



-Kuvvetsizlik, takatsizlik, halsizlik



-Midede yaşanan sancımalar, ağrılar



-Genel ya da bölgesel terlemeler



-İstifra etme, kusma durumları, midede yaşanan bulantı hisleri

GEÇ DUMPING SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karbonhidrat içeren gıdaların alımından 3 saat sonra veya sonrasında yaşanan belirtiler şu şekildedir;

-Açlık hissinin ortaya çıkışı

-Bilinçte yaşanan dalgalanmalar, değişimler



-Şuurda yaşanan bulanıklık durumları



-Titreme yaşanması, halsizlik

DUMPING SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi süreci kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Çoğu hastalarda diyet değişiklikleri ile tedavi gerçekleştirilebilirken, bazı hastalarda ise Dumping sendromunun ağır seyretmesinden dolayı cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Dumping sendromunun önlenmesi için yapılabilecekler şu şekildedir,



-Şeker içeren yiyeceklerin ve içeceklerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır.

-Şekerin alkol ve süt ürünlerinde bulunduğu gerçeği yadsınmamalı, bu doğrultuda beslenilmelidir.



-Beslenmeye basit karbonhidratlar yerine lif barındıran kompleks karbonhidratlar dahil edilmelidir.



-Öğünlerde küçük porsiyonlar tüketilmelidir.



-Besinler iyice çiğnenmeli, sonra yutulmalıdır.



-Tokluk hissedildikten sonra yemek yemeye devam edilmemelidir.



-Katı gıdalar ile sıvılar eş zamanlı tüketilmemelidir.

-Sıvı alımı yemeklerden yarım saat önce veya sonra gerçekleştirilmelidir.

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