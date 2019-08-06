Dünya Gastroenteroloji Kongresinin Türkiye'de yapılacağını açıklayan Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, kongreye katılan Türk hekimlerinin sindirim sistemi hastalıklarını dünyaya anlatacağını belirtti.



Türkiye'de 906 gastroenteroloji uzmanının görev yaptığını, bu rakamın bazı ülkelere oranla az olduğunu ve gastroenteroloji uzmanının artması gerektiğini ifade eden Doktor Serhat Bor, 21-24 Eylül'de bin 500 gastro uzmanını İstanbul'da ağırlayacaklarını ifade etti.



Kongrenin, bu sene Türkiye'de düzenlenen tek dünya kongresi olma özelliğini taşıdığını aktaran Bor, " Kongremize dünyanın her yerinden katılımın gerçekleşmesini bekliyoruz. Derneğimizin tartışma konusu ise bir Türk hekimin adıyla geçen Behçet hastalığı olacak" dedi.