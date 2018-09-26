Kalp yetmezliği, tüm dünyada birincil ölüm sebeplerinin başında geliyor. Ancak tıp dünyasındaki yeni bir buluş, bu durumu değiştirmek üzere.



Prof. Dr. Mehmet Öz’ün de aralarında olduğu Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacıların buluşu olan 'MitraKlip'i, Hürriyet gazetesinden İpek İzci haberleştirdi.



Cihaz sayesinde ciddi bir ameliyat gerektiren kalp rahatsızlıklarında cerrahlar artık göğsü bir sternum testeresiyle kesmek zorunda kalmayacak. Çünkü MitraKlip sayesinde göğsü kesmeden mitral kapak tamiri yapılabilecek. Bu cihaz, bir kateter yardımıyla vücuda geçirildikten sonra atan bir kalbin hasarlı mitral kapağına takılıyor. Bu sayede riskli açık kalp ameliyatından kaçınmak mümkün oluyor.



MitraKlip’i tıp alanında büyük bir ilerleme olarak tarif eden ve “Denemeler gösteriyor ki bu küçük klipler hayat kurtarıcı faydalar sağlıyor” diyen Dr. Öz'ün buluşun hikâyesini anlattığı haberde, verdiği şu bilgiler de yer aldı:



"Araştırmaya 600 hasta dahil oldu. 300 hastanın mitral kapakları kateter yoluyla tamir edildi. İki senenin sonunda hastanede yatma oranı yarı yarıya düştü. Kalp yetmezliği yaşayan hastaları hastaneye yatırmaya mecbur kalıyoruz. En pahalı hastalık. Devamlı yatıyorlar, bazen yoğun bakıma giriyorlar. MitraKlip’le masrafı yarı yarıya düşürdük, ölüm oranı da yüzde 40 azaldı."