Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye övgü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Orhan Koç, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Irshad Ali Shaikh ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Orhan Koç ve genel müdürlük çalışanları ile DSÖ Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Irshad Ali Shaikh'in de aralarında bulunduğu DSÖ yetkilileri katıldı.



Toplantıda konuşan Koç, bakanlığa bağlı 426 Huzurevi ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nde toplam 27 bin 500 yaşlının bakım ve sağlık hizmeti aldığını bildirdi. Kuruluşlarda gıda ve malzeme tedarik zinciri ile ilgili tedbirlerden 14 gün vardiya sistemine, Sosyal İzolasyon Kuruluşları'ndan vardiya değişiminde personele uygulanan testlere kadar geniş bir çerçevede tedbir aldıklarını anımsatan Koç, şunları kaydetti:

"Bulaş yolunu, kuruluşa yeni kabulleri ve kuruluş dışına çıkışları yasaklayarak önlemiş olduk. Olası riskleri göz önüne alarak tüm kuruluşlarımızda 'izolasyon odaları ve katları' ve huzurevlerinden bağımsız alanlarda 'İzolasyon Kuruluşları' oluşturduk. Hastalanan kimseyi yeniden huzurevlerimize almadık, kendilerine İzolasyon Kuruluşları'nda hizmet verdik. Bütün kuruluşlarımızda yaşlı ve engellilerimizden şüpheli ve semptomları olanları tedavisi için hastaneye sevk ediyoruz ve 14 gün hastanede kalıyorlar ve taburcu olduklarında Sosyal İzolasyon Kuruluşları'nda hizmet alıyorlar. Sakinlerimizin tedavi süreçlerinin erken başlamış olması ve tedavilerinin hastanelerde yapılıyor olması önemli. Diğer ülkelerde yaşlıların hasta olsalar da huzurevlerinde kalma anlayışı var, bizde ise tam tersi; hastanede tedavi olmaları gerektiği anlayışı var."



''TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLDU''



Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Irshad Ali Shaikh, alınan tedbirlerin ve izlenen politikanın çok etkileyici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Shaikh, Türkiye tarafından kuruluşlarda alınan tedbirlerin bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanması kararı aldıklarını da vurguladı. Shaikh, alınan önlemler ve testlerin sık kullanımı ve yaygınlığı konusundaki duyarlılık nedeniyle Türk yetkililere teşekkür etti.