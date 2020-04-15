Dünyada corona virüs, Gana'da menenjit salgını!

Upper West Bölge Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Osei Kuffuor Afreh, basına yaptığı açıklamada, bölgede 247 menenjit vakası görüldüğünü ve 37 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Hayatını kaybedenlerin hastaneye geç geldiklerini ifade eden Afreh, salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığını kaydetti.



Afreh, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı hissettiklerinde hemen hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu.



MENENJİT NEDİR, NEDEN OLUR?



Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması olarak tanımlanan menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkiliyor ve hava yoluyla bulaşabiliyor.



Ateş, baş ağrısı ve kusma meninjitin temel belirtileri. Virüsler menenjitin en önemli nedeni ama bakteriler, mantarlar ve parazitler de hastalığa yol açabiliyor.



Yüksek ateş, baş ağrısı, boyun tutulması, ense sertliği, parlak ışığa bakamama gibi belirtiler veren menenjit, öksürme, hapşırma, öpüşme ve ortak tabak, çatal-kaşık kullanma ile bulaşabiliyor.

