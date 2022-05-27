Dünyanın ilk 'karbon sıfır’ cerrahi operasyonunun İngiltere’de gerçekleştirildiği açıklandı. West Midlands'daki Solihull Hastanesi'ndeki doktorlar, tamamen karbon nötr olan beş saatlik bir bağırsak kanseri ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirtti. İngiltere’de doktorlar dünyadaki ilk karbon sıfır kanser operasyonunu gerçekleştirdiklerini duyurdu.West Midlands'daki Solihull Hastanesi'ndeki doktorlar, tamamen karbon nötr olan beş saatlik bir bağırsak kanseri ameliyatı gerçekleştirirken, sağlık hizmetlerinde daha sürdürülebilir uygulamaların önü açıldı.Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS), ülkenin toplam CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 6'sını hastanelerin oluşturduğunu söylerken, cerrah Aneel Bhangu, NHS'nin orta ve uzun vadede insanların sağlığı üzerinde bir etkisi olacağını belirtti.KARBONSUZ AMELİYAT NASIL YAPILIR?Ameliyat sırasında genel anestezi altında yapılan ve göbek deliğinden ince bir teleskopun karın içine sokularak karın içi organlarının görüntülenmesi olarak adlandırılan Laparoskopik işlemlerden kaynaklanan emisyonların yüzde 80 oranında azaltıldığı belirtilirken, kullanılan enerji iki cerrahın bisiklet çevirmesinden karşılandı.Bununla birlikte doktorlar karbon ayak izlerini dengelemek için hastane arazisine üç ağaç diktiler.Birmingham Üniversitesi, NHS'nin ekip tarafından da dünyada bir ilk olduğuna inanılan "ilk belgelenmiş net sıfır operasyonunu" tamamlamak için cerrahlarla birlikte çalıştığını söyledi.