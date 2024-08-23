Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı:  Türkiye dahil 7 ülkede denemeler  başladı

Dünyanın ilk mRNA akciğer kanseri aşısı, Türkiye'nin de dahil olduğu 7 ülkedeki hastalar üzerinde denenmeye başladı. Uzmanlar, bu aşının binlerce hayatı kurtarma potansiyelini "çığır açıcı" olarak nitelendiriyor.

Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı:  Türkiye dahil 7 ülkede denemeler  başladı

kanseri, her yıl yaklaşık 1,8 milyon ölüme neden olarak, dünyadaki en yaygın ölüm sebebi olarak biliniyor.

Özellikle, tümörlerin yayıldığı ileri evrelerde hayatta kalma oranları oldukça düşük.

Şimdi ise uzmanlar, vücudu kanser hücrelerini bulup öldürmesi ve bunların bir daha geri gelmesini engellemesi için talimat veren yeni bir aşıyı test ediyor.

BNT116 olarak bilinen ve BioNTech tarafından üretilen bu aşı, akciğer kanserinin en yaygın türü olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini (KHDAK) tedavi etmek üzere tasarlandı.

TÜRKİYE DAHİL YEDİ ÜLKEDE ARAŞTIRMALAR BAŞLATILDI

Faz 1 klinik deneme, BNT116'nın insanlardaki ilk çalışması olup, İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye dahil olmak üzere yedi ülkede 34 araştırma merkezinde başlatıldı.

Genel olarak, cerrahi veya radyoterapi öncesi erken evreden ileri evre hastalık veya nükseden kanser vakalarına kadar, yaklaşık 130 hasta bu denemeye dahil edilecek.

Aşı, Covid-19 aşılarına benzer şekilde mRNA (mesajcı RNA) kullanıyor ve bağışıklık sistemine KHDAK’ten alınan tümör belirteçlerini sunarak, bu belirteçleri ifade eden kanser hücreleriyle savaşması için vücudu hazırlıyor.

Bu yöntemle, sağlıklı hücrelere zarar vermeden, kişinin bağışıklık tepkisini güçlendirmek hedefleniyor, bu da kemoterapinin aksine daha güvenli bir tedavi süreci sunuyor.

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