Duygu Hoca'ya ABD'de büyük ödül

İlkokulu Zonguldak Ereğli'de okuyan Duygu Özmadenci, ortaokul ve liseyi Istanbul Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi'nde biyoloji eğitimi aldı. Fransa'da kanser araştırmaları üzerine master ve doktora yaptı. Doktora sonrası çalışmalar için ABD'nin San Diego Üniversitesi'ne gitti.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre Dr. Özmadenci, buradaki kanser araştırma merkezinde yumurtalık kanser hücrelerini çoğaltan Fokal Adezyon Kinaz (FAK) adlı protein ile ilaçlı mücadele yöntemini keşfetti.

Yaptığı bu keşifle Dr. Özmadenci, Amerika'da 1994'ten beri yumurtalık kanser araştırmalarına destek veren Ovarian Cancer Research Alliance'nin (OCRA) her yıl bu konuda araştırma yapan 10 kişiye verdiği 'Ann and Sol Schreiber Mentored Investigator Award' ödülüne layık görüldü. Dr. Özmadenci, ödülle birlikte 75 bin dolarlık araştırma desteğinin de sahibi oldu.

Deneylerde başarılı olan yöntemin kısa sürede kliniklerde de kullanılmaya başlanması bekleniyor.

Dünyada her 100 kadından birinin yumurtalık kanserinden hayatını kaybettiğini belirten Dr. Özmadenci, konuyla ilgili şöyle konuştu:



"MOTIVE OLDUM"

"Son 40 yılda tedavi amaçlı kullanılan çok az ilaç keşfedildi. Hastaların kendi bağışıklık sistemini harekete geçiren ilaçlar son yıllarda kansere karşı savaşta kullanılıyor. Yumurtalık kanserinin, bağışıklık sistemini harekete geçiren yeni geliştirilen ilaçlara cevap vermediği düşünülüyordu. Bu ödül, yeni buluşlarımızın, yumurtalık kanserine karşı savaşta bağışıklık sisteminin harekete geçirilebileceğini ortaya koydu.

Eşini yumurtalık kanserinden yitiren ve eşinin onuruna bağışta bulunan biri, kanserle savaşta başarı göstereceğine inandığı için desteğini benim projeme vermiş ve ödülün üçte birlik kısmını kapsayan finansal destek sağlamış. Bu beni duygulandırdı ve daha çok çalışmak için motive etti."

