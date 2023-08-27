e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

Bakan Fahrettin Koca gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Koca, e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan dillerin uygulamaya eklendiğini belirtti. Buna göre e-Reçetem'de Türkçe ile birlikte İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça hizmet de alınabilecek.

Bu diller arasında Kürtçe olmamasına ise HDP'den tepki geldi. Koca'nın mesajını alıntılayan parti, "Bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz?" diye sordu.

