E vitamini nedir, faydaları nelerdir? E vitamini ne işe yarar? E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

E VİTAMİNİ NEDİR?



E vitamini, çeşitli formlara sahip, yağda çözünen bir vitamindir. E vitamini içinde alfa, beta, gama ve delta tokoferolleri bulunur.



E vitamini pişirmeye ve sıcağa dayanıklıdır, böylece pişirilme esnasında tahrip olmazlar. Fakat yağda kızartma ve tahılların öğütülmesi esnasında E vitaminleri de tahrip olur ve çoğu bozulur. Bu yüzden E vitamini içeren ürünleri yağda kızartmadan pişirmek ve özellikle beyazlatılmadan geçmemiş tahıl ürünlerini (kepekli ürünler gibi) tüketmek daha sağlıklıdır.

E VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?



Vücut çalışmasındaki en önemli görevi antioksidan olan E vitamini bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.



Beyin, göz, cilt ve dolaşım sistemi sağlığının önemli bir besin bileşiği olan E vitamininin aynı zamanda damar tıkanıklığından koruyucu etkisi vardır.

E vitamini sinir sisteminin, kasların, hipofiz ve sürrenaller gibi endokrin bezlerin ve üreme organlarının fonksiyonları için önemlidir. E vitamini, biyolojik bir antioksidan olup, atardamar hastalıklarının ve kanserin önlenmesi için gereklidir. Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı doğal bir koruyucu olan, hücrelerin kendini yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir.

Yaşlanma karşıtı olarak bilinen E vitamini, Alzheimer hastalığının etkisini azaltır, cilt yaralarının çabuk iyileşmesini, cildin parlak bir görünüm kazanmasını ve kırışıklıkların azalmasını sağlamaktadır.

Kanın pıhtılaşmasında görevli olan proteinlerin yapımında da görev alan E vitaminin erişkinler için günlük ihtiyaç miktarı 8-10 mg'dir.

E VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?



E vitamini çoğunlukla bitki bazlı yağlarda, kuruyemişlerde, tohumlarda, meyvelerde ve sebzelerde bulunur. E vitamini içeren besinlerden bazıları şunlardır:

Fıstık, fıstık ezmesi

Ayçiçeği, aspir ve soya fasulyesi yağı

Ay çekirdeği



Buğday tohumu yağı

Avokado

Badem



Pancar yeşillikleri, kara lahana, ıspanak

Kabak

Kırmızı dolmalık biber

Kuşkonmaz

Mango.

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇAR?



E vitamini eksikliği nadir görülen bir durumdur ve sinir sistemi üzerinde sinir ağrısı, yani nöropati gibi sorunlara neden olabilir.



E vitamini eklikliği genellikle E vitamini açısından düşük bir diyetten ziyade diyet yağının sindirilmesi sürecinde ortaya çıkan bir sorun nedeniyle oluşur.