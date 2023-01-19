E vitamini nedir, faydaları nelerdir? E vitamini ne işe yarar? E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

E VİTAMİNİ NEDİR?
E vitamini, çeşitli formlara sahip, yağda çözünen bir vitamindir. E vitamini içinde alfa, beta, gama ve delta tokoferolleri bulunur.
E vitamini pişirmeye ve sıcağa dayanıklıdır, böylece pişirilme esnasında tahrip olmazlar. Fakat yağda kızartma ve tahılların öğütülmesi esnasında E vitaminleri de tahrip olur ve çoğu bozulur. Bu yüzden E vitamini içeren ürünleri yağda kızartmadan pişirmek ve özellikle beyazlatılmadan geçmemiş tahıl ürünlerini (kepekli ürünler gibi) tüketmek daha sağlıklıdır.
E VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Vücut çalışmasındaki en önemli görevi antioksidan olan E vitamini bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.
Beyin, göz, cilt ve dolaşım sistemi sağlığının önemli bir besin bileşiği olan E vitamininin aynı zamanda damar tıkanıklığından koruyucu etkisi vardır.
E vitamini sinir sisteminin, kasların, hipofiz ve sürrenaller gibi endokrin bezlerin ve üreme organlarının fonksiyonları için önemlidir. E vitamini, biyolojik bir antioksidan olup, atardamar hastalıklarının ve kanserin önlenmesi için gereklidir. Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı doğal bir koruyucu olan, hücrelerin kendini yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir.
Yaşlanma karşıtı olarak bilinen E vitamini, Alzheimer hastalığının etkisini azaltır, cilt yaralarının çabuk iyileşmesini, cildin parlak bir görünüm kazanmasını ve kırışıklıkların azalmasını sağlamaktadır.
Kanın pıhtılaşmasında görevli olan proteinlerin yapımında da görev alan E vitaminin erişkinler için günlük ihtiyaç miktarı 8-10 mg'dir.
E VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
E vitamini çoğunlukla bitki bazlı yağlarda, kuruyemişlerde, tohumlarda, meyvelerde ve sebzelerde bulunur. E vitamini içeren besinlerden bazıları şunlardır:
Fıstık, fıstık ezmesi
Ayçiçeği, aspir ve soya fasulyesi yağı
Ay çekirdeği
Buğday tohumu yağı
Avokado
Badem
Pancar yeşillikleri, kara lahana, ıspanak
Kabak
Kırmızı dolmalık biber
Kuşkonmaz
Mango.
E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇAR?
E vitamini eksikliği nadir görülen bir durumdur ve sinir sistemi üzerinde sinir ağrısı, yani nöropati gibi sorunlara neden olabilir.
E vitamini eklikliği genellikle E vitamini açısından düşük bir diyetten ziyade diyet yağının sindirilmesi sürecinde ortaya çıkan bir sorun nedeniyle oluşur.