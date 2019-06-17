Çağımızın en büyük problemleri arasında yer alan dijital bağımlılık, her geçen gün daha tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, bu konunda bazı ailelerin türlü bahanelerle çocuklarına engel olmadıklarına dikkat çekiyor ve “Tüm dünyada kabul edilmiş bir durum vardır ki o da dijital oyunların çocukları gittikçe aptallaştırdığı” dedi.

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre Dilci, "Son zamanlarda dijital oyunların yararlarına dönük bazı satır arası haberler görüyorum. Dijital oyunlar, çocukları oyunda tutabilmek için basit tekniklerle kendilerini takibe zorluyor. Bu durum çocuklarda hem hayat kalitesini düşürüyor hem de zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor. Ekran bağımlılığı çocukların aileleri ile olan ilişkilerini uyuşturucu madde kullanımındaki etkilere benzer şekilde olumsuz etkiliyor. Ama aileler kendi oluşturdukları bahanelerle çocuklara karşı koyamıyorlar. ‘Çocuğum tutkulu bir şekilde dijital nesnelerle oynuyor, belki de ileride dijital oyun yazılımcısı olur’, ‘Onunla gurur duyuyoruz ne kadar oyun oynasa da yine de derslerinde başarılı o hâlde kısıtlamamıza gerek yok’, ‘Dışarıda kötü alışkanlıklar edineceğine evde oyun oynuyor’, ‘Oyun için dışarıya gönderirsek korunmasız olacak, o halde güvenli limanda, evde oyuna devam etsin’ gibi bahaneler üretiyorlar" dedi.

"1,5 YAŞINA KADAR TEMAS BİLE ETMESİN"



Ailelere çocukların yaş kategorilerine göre çözüm tavsiyelerini sıralayan Dilci, çocuklann 1,5 yaşına kadar dijital nesne ile temasını engelleme konusunda ebeveynlerin oldukça katı olmaları gerektiğini söyledi. Tuncay Dilci "1,5-2 yaş aralığında dijital nesneler çocuğun eğitim hayatına firsat verecek yeni uygulamalarla birlikte sunulmalı. 3-5 yaş aralığında ailelerle birlikte ya da onların gözetiminde günde maksimum 45 dakikaya kadar mümkün olabilir. 6-8 yaş grubu çocuklarda gündelik hayatını aksatmamak ve diğer insani ilişkilerini sürdürme şartıyla 1 saate kadar dijital nesne izni verilebilir. 9-12 yaş aralığında çocukların ise yine eğitsel oyunlar ve dışanda geçireceği zaman dilimine paralel olarak 1 saati aşmamak üzere, 13 yaş ve üzeri gençlerde ergenlik sorunlannın da bir sığınma aracı olmaktan öte daha sağlam ilişkiler kurmak kaydıyla yine dijital nesneleri kullanmalarına izin verilebilir" diyor.

