Ebola yakında önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalığa dönüşebilir.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde denen iki ilaç olumlu sonuçlar verdi.



Yapılan araştırma erken tedaviyle hastaların yüzde 90'ınından fazlasının ölümden kurtabileceğini ortaya koydu. Tedavide etkili olan iki ilacı, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firmalar geliştirdi.



Kanlaronda virüs düzeyi az olan hastaların kurtulma şanslarının yüzde 94'e çıktığı belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü‘nün de destek verdiği bu çalışma ebolanin tedavi edilebilir bir hastalığa dönüşebileceğini gösteriyor.



İki ilaç, şimdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki tüm hastalara verilmeye başlanacak.



BİR YILDA BİN 800'DEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI



Uzmanlar hastalıkla mücadelenin en iyi yöntemininse aşı olduğuna dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü, eboladan korunmak için geliştirilen aşının deneme aşamasında iyi sonuçlar verdiğini söylüyor.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde geçen yıl bin 800'den fazla kişi eboladan yaşamını yitirmişti.



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