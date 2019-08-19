TIBBİ Aromatik Bitkileri (TAB) araştıran Meclis komisyonunda eczacıların hedefi aktarlar oldu. Aktarda satılan ürünlerin kötü koşullarda saklandığını savunan öğretim üyeleri, “Tıbbi bitkileri aktarlardan kurtarın" dedi.

"FAZLASI ORGAN YETMEZLİĞİ YAPAR'

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberinde görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İffet İrem Tatlı Çankaya (Hacettepe Üniversitesi), “Maalesef aktarlar halkı sağlık riskine sokacak derecede problemli ürünler sunmaktalar. Kış çayı olarak aktar hemen ekinezyayı tutuşturuyor elinize. Hiçbiri ‘Ekinezyayı 6-8 haftadan fazla kullanırsanız karaciğer toksitesine gider, daha uzun kullanırsanız organ yetmezliğine gider’ demez. Ama bunu eczacı bilir ve ilaç etkileşimleri için uyarır” dedi.



Prof. Dr. Ekrem Sezik (Yeditepe Üniversitesi) ise, “Aktarlar hekim, eczacı olarak kanserden tutun, her şeye veriyorlar, maalesef devlet de görmüyor. Satılan ürünlerin analizi yok. Depolarını görseniz, ne gezdiği belli değil" değerlendirmesinde bulundu.



Prof. Dr. Mustafa Aslan (Gazi Üniversitesi), "Antakya'da aktar bana bir çuvalın içerisinden bitkiyi çıkardı, yarısından fazlasında mantar üremiş. 'Sen bunu at' dedim. O da aynen şu ifadeyi kullandı: Hocam, bir şey olmaz, siyahı daha iyidir.'" dedi.

