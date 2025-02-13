Eczanelerde ilaç sıkıntısı

Haber: Öykü Tüccar

İlaç fiyatlandırmasında her yıl şubat ayı yapılan kur güncellemesi öncesi, eczanelerde bulunamayan ilaç sıkıntısı yine gündemde.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, uygulanan kur nedeniyle ilaç tedariğinde sıkıntı yaşandığını söyledi.

"DİKKAT DAĞINIKLIĞI, HİPERAKTİVİTE İLACINDA SIKINTI VAR"

Abbasoğlu, şöyle konuştu:

"Şubat ayı yaklaştıkça bir ilaç yokluğunu kronik olarak her sene yaşıyoruz. Bu sıkıntının temel sebebi ilaç fiyat kararnamesi. Özellikle son dönemde hastalarımız dikkat eksikliği ve hiperkativite tedavisinde kullanılan ilaçları eczane eczane dolaşıp aramak durumunda kalıyor. Geçtiğimiz ekim ayında bir fiyat güncellenmesi aldık fakat bu da yeterli bir güncelleme değildi. Şu an şubat ayında tekrar güncellenecek mi güncellenmeyecek mi bununla ilgili net bir bilgi yok."

Ankara Eczacı Odası Başkanı Abbasoğlu, son yıllarda düşük kur nedeniyle çok sayıda yabancı firmanın ilaçlarını piyasadan çektiğini anlattı.

"YENİ NESİL NANOTEKNOLOJİ İLAÇLARIN YÜZDE 91'İ YOK"

Abbasoğlu, "Avrupa İlaç Ajansı'na kayıtlı ilaçların sadece yüzde 9'u ülkemizde mevcut. Nanoteknoloji ile üretilmiş yeni nesil ilaçların yüzde 91'i ülkemizde yok. Özellikle dünyada belli bir pazar payına sahip ciddi firmaların ilaçları yavaş yavaş ülkemizden çekiliyor." dedi.

ECZACILAR İŞ BIRAKMAYA HAZIRLANIYOR

Türk Eczacıları Birliği, eylem planı kapsamında 81 ilde eczacı odaları sahadaki sorunlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Eczacıların SGK cirosunun baz alınacağı yeni modele geçilmesi talebi dile getirildi.

Aksi takdirde eczanelerin iş bırakma eylemi yapacağı duyuruldu.

