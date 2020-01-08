Ege Üniversitesi’nden dünyada bir ilk: İzsiz mide çekme ameliyatı

Yemek borusu yerine mide çekme ameliyatı, doğuştan yemek borusu olmayan ya da yakıcı madde içme nedeniyle yemek borusunu kaybeden çocuklara uygulanıyor.



Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, bu ameliyatı göbekten açılan tek bir delik ile iz kalmadan yaparak dünyada bir ilke imza attı.



Çocuk Cerrahı Prof. Dr. Ata Erdener, “İzsiz ameliyat dünyada ilk defa yapıldı. Göbekteki tek delikten ilk defa biz yapıyoruz bu ameliyatı” dedi.



Doç. Dr. Zafer Dökümcü ve ekibi, şimdiye kadar 4 hastaya izsiz mide çekme ameliyatını başarıyla uyguladı.



YARA İZİ GÖBEK İÇİNDE KALIYOR



Ameliyatlar kapalı yöntem ile karında birkaç milimetrelik delik açılarak yapıldı.



Çocuk Cerrahı Doç. Dr. Zafer Dökümcü, “Göbeğin içinden yaklaşık 2 santimlik delik içinden mideyi boyuna çekiyoruz. Yine yemek borusu yanıksa çıkarılma işlemini de bu küçük delikten göğüs ucuna uzanarak yapıyoruz. Yara izi göbek içinde kaldığı için yara izsiz şekilde iyileşiyor” diye konuştu.



Yöntem uluslararası kongrelerde de büyük ilgi gördü. Ameliyatı yapan cerrahlar, Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği'nin uluslararası katılımlı toplantsında ABD ve Fransa'dan cerrahların da bulunduğu ve canlı ameliyat yapılan çalıştayda kendi yöntemlerini dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti.