Egzersizle bunamanın önüne geçilebilir mi?



Miami Ünversitesi araştırmacılarına göre bu mümkün. Uzmanlar günde 20 dakikalık hafif bir egzersizle ileri yaştaki bunamanın önüne geçilebileceğini söylüyor.



Bilim insanları, 11 bin kişinin katılımıyla yapılan 98 çalışmayı inceledi.



İncelemeler sonucunda günde 20 dakika yürüyüş, yoga ya da tai çi gibi sporları yapanların zihinsel aktivitelerinin arttığı tespit edildi. Bu sporların yaşlılarda bunamayı önlediği görüldü.



OLUMLU ETKİLERİNİN GÖRÜLMESİ İÇİN EGZERSİZ UZUN SÜRE YAPILMALI



Çalışma "Neurology Clinical Practice" adlı dergide yayımlandı.



Uzmanlar, günde 20 dakika yapılacak egzersizin zaman kontrolü, odaklanma gibi yeteneklerin de gelişimine katkı sağladığını söylüyor.



Ancak zihin üzerindeki olumlu etkilerinin görülebilmesi için egzersizin uzun dönem yapılması gerektiğinin de altı çiziliyor.



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