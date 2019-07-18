Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEIS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Türkiye'nin ilaç ithalatında ciddi artış olduğunu, ilk sıralarda yer alan Almanya, ABD, İsviçre, Güney Kore ve İtalya'ya 2 milyar 589 milyon dolar ödendiğini açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre Saydan şunları söyledi:

“İlaç fiyatlandırmasına esas olarak alınan ve gerçek değerinin yarısı kadar olan Euro kuru yüzünden hastalarımız yine bir çok ilacı bulamama sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Bu sorunun çözülebilmesi için ekonominin reel gerçeklerine uygun fiyatlandırma yapılmalı ve ilaçta, Euro kuru güncel hale getirilmeli. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan resmi Euro kuru hala 3.40 lira olarak hesaplanıyor. Ancak ilaçta kullanılan kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorunu devam edecek. Fiyatlandırmada yapılacak iyileştirmenin yanı sıra yerli ilaç üretimi ve kullanımı özendirme çalışmaları hızlandırılmalı. İlaçta dışa bağımlı olduğumuz sürece ilaç yokluğu, bulunamaması gibi sorunlar her zaman yaşanacak. Bunun için reçeteye ilaç ismi değil etken maddenin yazılması uygulamasına biran önce geçilmeli."



EN ÇOK ALMANYA'DAN



Türkiye'de eczacılık ürünleri ithalatı incelendiğinde 2018'de sektörün en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ilk beş sırada Almanya, ABD, İsviçre, Güney Kore ve İtalya geliyor.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (IES) raporundan elde edilen bilgilere göre Almanya'dan 2017 yılında 828 milyon dolarlık ürün ithal edilirken, 2018 yılında bu rakam yüzde 6.3 artarak 880 milyon dolara yükseldi. Özellikle Almanya'dan ithal edilen ilaç bedeli rakamları 2015 yılından bu zamana kadar sürekli bir artış gösteriyor.

2018 yılında yüzde 111.1 ile en büyük artış Güney Kore'den yapılan ithalatta olup, ithalata ödenen para 182 milyon dolardan 384 milyon dolara yükseldi. En az artış ise yüzde 5.2 ile İtalya'dan yapılan ithalatta. İtalya'dan da 363 milyon dolarlık ürün ithal edildi."