En uzun corona virüs vakası tespit edildi

İngiltere’de yaşayan bir kişinin 505 gün boyunca corona virüs ile mücadele ettiği açıklandı.

İsmi açıklanmayan kişinin 2020 yılının başlarında Covid-19’a yakalandığı, daha sonra 16 aydan fazla bir süre virüs ile mücadele ederek hayatını kaybettiği belirtildi.

505 gün boyunca yapılan 50 testin tamamının pozitif çıktığını belirten doktorlar ise, söz konusu kişinin kayıtlara geçen en uzun corona virüs vakası olduğuna inandıklarını söyledi.

King's College London ve Londra Guy's and St Thomas Hastanesi'ndeki doktorlar yaptıkları açıklamada, söz konusu hastanın bağışıklık sisteminin tamamen çöktüğünü belirtirken, yapılan analizlerde hastada kalıcı enfeksiyon meydana geldiğini aktardı.

Yaşanan durumun uzun Covid’den farklı olduğunu aktaran Dr. Luke Blagdon Snell, durumu Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde anlatacağını söyledi.

Snell, "Hastaya yapılan sürüntü testlerinin her biri, her defasında pozitif çıktı. Hastanın testi hiçbir zaman negatif çıkmadı. Bu durumun sürekli bir enfeksiyon olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.'de...