“Endonezyalı çocuklarda, mobil cihaz bağımlılığı zihinsel bozukluklara yol açtı”

Endonezyalı çocukların, mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluklarla mücadele ettiği belirtildi.

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Endonezya'nın Bogor kentindeki Marzuki Mahdi Hastanesi'ndeki pediyatrik hastalar üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda, çocukların %25'inde mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluk vakası görüldüğü bildirildi.

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