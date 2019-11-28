“Endonezyalı çocuklarda, mobil cihaz bağımlılığı zihinsel bozukluklara yol açtı”
Endonezyalı çocukların, mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluklarla mücadele ettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı 28.11.2019 - 17:05
Endonezya'nın Bogor kentindeki Marzuki Mahdi Hastanesi'ndeki pediyatrik hastalar üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda, çocukların %25'inde mobil cihazlara bağımlılıktan kaynaklanan zihinsel bozukluk vakası görüldüğü bildirildi.
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