Engelli kimlik kartı nedir? Engelli kimlik kartı nereden alınır? Engelli kimlik kartı nasıl alınır? 2019 Engelli kimlik kartı için gerekli belgeler nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

ENGELLİ KİMLİK KARTI NEDİR? KİMLER ENGELLİ KİMLİK KARTI ALABİLİR?



19 Temmuz 2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik" gereği doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kırk (%40) veya daha yüksek bir oranda kaybeden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan engelli bireylere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere verilen kimlik kartıdır. Engelli kimlik kartı, engelli vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi adına birçok avantaj sunan bir belgedir.

ENGELLİ KİMLİK KARTI NEREDEN ALINIR?



Engelli kimlik kartını, Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlükleri'ne ya da E-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmak suretiyle alabilirsiniz.

Bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlükleri'ne gerekli belgeler ile başvurmanız halinde engelli kartı alabilirsininiz. Engelli kimlik kartınız için gerekli olan tüm bilgileri bu bakanlıktan almanız da mümkündür. Bakanlık gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra en kısa zamanda size kimlik kartını verecektir.

Engelli kimlik kartı başvurunuzu E-Devlet sistemi üzerinden yapmanız mümkün. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın E-Devlet sistemi üzerinden vermiş olduğu online hizmetler arasında engelli kimlik kartı başvuru hizmeti de bulunmaktadır.

E-DEVLET ENGELLİ KİMLİK BAŞVURU HİZMETİ

ENGELLİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNDA NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Engelli kimlik kartı alabilmek için ilk kez başvuruda bulunacak bireyler ya da onların refakatçileri engelli bireyin %40 ve daha fazla oranda engelli olduğunu gösteren engelli sağlık kurulu raporlarıyla beraber bulundukları il ya da ilçenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdürlüklerine başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başvuru üzerinde gerekli incelemeler yapılacaktır. İncelemeler yapıldıktan sonra uygun bulunan başvuruların kart hazırlıkları yapılmaya başlanır. İnceleme ve kart basılma süreci maksimum 7 iş günü sürmektedir.

ENGELLİ KİMLİK KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Engelli kimlik kartı başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki evraklardan oluşmaktadır.



- Engelli Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter onaylı örneği (Engel oranının %40 ve üzeri olması gerekiyor)

- T.C. kimlik kartı ya da Nüfus cüzdanı fotokopisi

- 2 adet vesikalık fotoğraf

- Engelli kimlik kartı başvuru dilekçesi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ya da ilçe müdürlüklerinden temin edilebilmektedir)

- Engelli Kimlik Kartı Bilgi Formu