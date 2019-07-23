Engelli kimlik kartı, yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan engelli bireylere verilen özel bir karttır. Bu kart ile engelli vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Engelli vatandaşlar bu kart sayesinde, engelli kişilere sunulan hizmetler ve haklardan yararlanabilmektedir. Peki engelli kimlik kartı nerelerde kullanılır? Engelli kimlik kartının sağladığı hak ve avantajlar nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

ENGELLİ KİMLİK KARTININ SAĞLADIĞI HAK VE AVANTAJLAR NELERDİR?



- Belediye otobüsleri, metro seferleri, marmaray, metrobüs, tramvay, füniküler, deniz yollarının şehir içi seferleri ücretsizdir. 'Ağır engelli' ibareli raporu olanların bir refakatçisi engelli kişi ile beraber olmak şartıyla ücretsiz ulaşımdan yararlanır.



- Şehirlerarası otobüslerde 20 koltuğa kadar olan taşıtlar için 1 kişiye, 20 koltuktan fazla koltuğa sahip taşıtlar için en fazla 2 kişiye, geçerli ücret tarifesi üzerinden bilet ücretinde %40 indirim mevcuttur. Aynı taşıtta taşınacak engelli yolcu sayısının 2'den fazla olması durumunda, her fazla engelli yolcu için geçerli ücret tarifesi üzerinden bilet ücretinde %30 indirim uygulanır Refakatçi indirimi yoktur. İnternetten bilet alımlarında bu indirim uygulanmamaktadır. (8 Ocak 2018, Resmi Gazete Sayı: 30295)



- Türk Hava Yolları'nda (THY) iç hat uçuşlarda %20, dış hatlarda %25 indirim uygulanmaktadır. Ayrıca 'refakatçi ile seyahat etmelidir' ibaresi bulunan doktor raporunun ibraz edilmesi halinde engelli yolcu ile aynı seferde seyahat edecek bir refakatçiye de promosyon biletler hariç tüm iç hatlarda %20 indirim sağlanmaktadır.



- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda (TCDD), yüksek hızlı trenler (YHT) dahil tüm koltuklu seferleri engellilere ücretsizdir.



- HAVAŞ havaalanı servisi otobüsleri ücretsiz.



- Havalimanı otoparklarında 15 güne kadar ücretsiz park. 15 günü geçen sürelerde ise normal otopark tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılıyor.



- İSPARK'ta yol üstü otoparkları 3 saat, açık ve katlı otoparklar 8 saat ücretsiz. İBB Meclisi kararına göre araç ruhsatında engelli ibaresi olması gerekmektedir. Engellilik oranı baz alınmamakta.



- Öğretmen Evleri engellilere %20 indirimli.



- Müze, ören yerleri, milli parklar ve piknik alanları engellilere ücretsiz. Belediye'ye ait plajlarda şezlong-şemsiye ücretsiz.



- Devlet tiyatroları ücretsiz, İstanbul Şehir Tiyatroları indirimli.



- Spor müsabakalarına ve konserlere giriş "kura" çekimi ile ücretsiz.



- Sinemalarda engellilere 'öğrenci indirimi' oranında indirim uygulanmaktadır.



- İSKİ'nin %50 su indiriminden faydalanabilirsiniz.



- DİGİTURK engelli vatandaşlara %50 indirimli.



- Türk Telekom %25 indirimli, TTNET internet engellilere %25 indirimli.



- Cep telefonu operatörlerinin indirimli engelli tarifeleri.



- Açık öğretim kayıtlarında ücret alınmamaktadır.



- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (KYK) öğrenci yurtlarından engelli öğrenciler istemde bulunmaları halinde faydalanabilmektedirler.



- Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından uygulanan harç ve öğrenim kredisi tahsisinde %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyenlere öncelik tanımakta ve harç kredisinin geri ödenmesinde yönetim kurulu kararı ile %50 indirim yapılmaktadır.



- %90 ve üzeri oranlı engelliler ve oran şartı aranmaksızın bedensel engelliler, araç satın alımında özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaftırlar.



- %90 ve üzeri oranlı engelliler ve oran şartı aranmaksızın bedensel engelliler,motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) muaftırlar.



- Emlak vergisi dilekçeyle ücretsiz oluyor. (Tek daire ve 200 metrekareyi geçmeyecek şekilde vergi ödenmiyor)



- EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) neticesine göre kamuda açık bulunan engelli kontenjanlarına atamaları yapılır.



- 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamındaki 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektöre ait işyerlerinde işverenler, %3 oranında engelli çalışan çalıştırmak zorundadır.



- Engellilik oranı ve dönemine bağlı olarak 15 illa 18 sene arasında erken emeklilik hakkı mevcuttur.



- Engelli vatandaşlar için Türkiye İş Kurumu, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Dershaneler ve Belediyeler meslek edindirme kursları açmaktadır.



- Engelli Maaşı (Sigortalı olunmayan dönemde alınabiliyor)

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