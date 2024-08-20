Entübe etmek nedir, ne demek? Entübe hangi durumlarda yapılır?

Entübe, solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes borusuna tüp (yapay solunum borusu) takma işlemidir. Entübasyon, kişinin bedeni nefes alma fonksiyonunu kendi başına yerine getiremediği koşulda uygulanır.



ENTÜBE HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?



Acil durumlarda veya yoğun bakım ünitelerinde solunum yetmezliğindeki hastaları entübe etmek ve solunum cihazına bağlamak çoğu zaman hayati öneme sahiptir.



Ayrıca pek çok ameliyatta kas gevşetici ilaç vermek ve hastayı uyutmak gerektiği için ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için entübe edilmesi gerekir.