Entübe etmek nedir, ne demek? Entübe hangi durumlarda yapılır?

Entübe etmenin ne demek olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından araştırılıyor. Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın entübe edildiği açıklandı. Açıklama ardından entübe teriminin anlamı merak edildi. Peki, entübe etmek nedir, ne demek? Entübe hangi durumlarda yapılır?

Entübe etmek nedir, ne demek? Entübe hangi durumlarda yapılır?

Entübe, solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes borusuna tüp (yapay solunum borusu) takma işlemidir. Entübasyon, kişinin bedeni nefes alma fonksiyonunu kendi başına yerine getiremediği koşulda uygulanır.

ENTÜBE HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Acil durumlarda veya ünitelerinde solunum yetmezliğindeki hastaları entübe etmek ve solunum cihazına bağlamak çoğu zaman hayati öneme sahiptir.

Ayrıca pek çok ameliyatta kas gevşetici ilaç vermek ve hastayı uyutmak gerektiği için ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için entübe edilmesi gerekir.

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