ERFARMA yerli ilaç üretimi için çalışmalarını sürdürüyor

Prof. Dr. Müberra Koşar öncülüğünde 2014 yılında kurulan ve yaklaşık 4 yıl süren inşaat sürecinin ardından tamamlanan ERFARMA, akıllı bir binaya sahip.



3 bin metrekare alana kurulu merkez, ilaç uygulamaları kapsamında kişiselleştirilmiş tıp alanında çalışmalar yürütürken ilaç Ar-Ge'sinde de beşeri, zirai, veteriner ilaçların üretilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.



ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli ilaç üretimi ve sağlıkta dışarıya bağımlılıktan kurtulma amacıyla kurulan İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezinin kendileri için göz nuru konumunda olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:



"İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezinin olduğu bu alana 'Sağlıklı Yaşam Vadisi' diyorum çünkü burada aşı, nanoteknoloji, iyi klinik uygulama merkezleri var. Bunlar birbirini tamamlayan merkezler. Buralardan birçok yeni ürün çıkacağına inanıyoruz. Ekibimize güveniyoruz. Merkezin fiziki altyapısı çok güçlü, insan kaynağımız, araştırmacılarımız kaliteli. Sülük enziminden yurt dışı kaynaklı araştırmacıların da içinde olduğu bir projeyle yeni ilaçlar üretmeye çalışacağız. Bizler ilaç ve aşı konusunda öncü olmak istiyoruz."



ERFARMA Müdürü Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan da Erciyes Üniversitesinin gerek fakülteleri gerekse araştırma merkezleriyle Türkiye'nin milli ilaç geliştirme hedefine yönelik iyi bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Aycan, ilaç üretiminde İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) ve İyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikalarının alınmasıyla merkezin doğal, sentetik ve biyoteknolojik kaynaklı ilaç adaylarının keşfinden pilot üretimine kadar tüm Ar-Ge'sini yapacak bir potansiyele sahip olacağını belirtti.



İlaç Ar-Ge merkezi olarak Türkiye'de sınırlı sayıda kamu kurumu bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Aycan, ERFARMA'nın son kurulan merkez olduğunu dile getirdi.



“KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP UYGULAMALARINA BAŞLADIK”



"Kurulan en avantajlı merkezlerden biriyiz." diyen Aycan, "Çünkü burası eksikler bilinerek kurulan bir merkez. Binamız akıllı bina olarak tasarlandı. GLP ve GMP şartlarına uygun tasarlanmış durumda. Tüm sistemlerimiz otomasyonla yönetiliyor. Dolayısıyla sertifika alma açısından bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz, şu an başvuru aşamasındayız." ifadelerini kullandı.



Merkezin iki temel faaliyet alanı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Aycan, şunları kaydetti:



"Faaliyet alanlarımızdan ilki bireye özgü tedavi uygulamaları. Burada bireye özgü tedavi yani kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına başladık. Bireye özgü tedavilerde hastaların tedavilerini akılcı ilaç kullanım kapsamında en optimum şekilde gerçekleştirebilmek için ilaç düzeyi izlemesi yapabiliyoruz. Bireyin genetik özelliklerine göre ve ilacı kullanırkenki ilaç düzeylerine göre kişiselleştirilmiş tedavi protokolleri ve raporları hazırlayabiliyoruz. İki detayı birleştirip birçok hastalık grubu için bunu raporlayabilen Türkiye'deki şu an tek kurumuz diyebiliriz. 122 ilacın şu an terapötik ilaç düzeyini izleyebiliyoruz. Klinisyenlerimiz ve klinik eczacılık uzmanlık öğrencilerimizin de desteği ile özellikle yan etki görülen ya da etkisizlik görülen hastalarda ilaç düzeyini ölçerek ve genetik özelliklerine bakarak hastanın ilacı hangi aralıkta ve dozda kullanması gerektiğini önerebiliyoruz. İkincisi, ilaç Ar-Ge'si. Doğal, sentetik ve biyoteknolojik kaynaklı beşeri ilaç, veteriner ve zirai ilaç tasarımlarımız olacak. Sadece beşeri ilaç üzerine değil veteriner ve zirai ilaç grupları üzerine de çalışmalarımız başladı."



Prof. Dr. Aycan, ayrıca kozmetik ürünler, besin desteği, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler alanında da ürüne dönüşebilecek belirli bir araştırma düzeyine gelmiş ürünlerin halihazırda oluştuğunu, bunların patentlenmesi ve ticarileşmesi konusundaki çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.



