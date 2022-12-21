Eritropoetin nedir, ne işe yarar?

ERİTROPOETİN NEDİR?



Eritropoetin (ya da EPO) eritrositler (alyuvar) için sitokin işlevi görebilen bir glikoprotein hormonunu ifade etmektedir. Hematopoetin veya hemopoetin olarak da isimlendirilmektedir. Böbreklerde, renal korteks içerisinde tübülüsler arasında yer alan ve dar interstisyel aralıkta bulunan fibroblast benzeri hücreler tarafından üretilmektedir ve eritrosit üretiminin mevcut kontrolünden sorumlu olmaktadır.

ERİTROPOETİN NE İŞE YARAR?



Eritropoetin esasen böbrekler tarafından üretilmekte olan bir hormondur. Düşük nitelikteki oksijen düzeylerine cevap olarak üretilmektedir ve kana salınmaktadır. Salınan eritropoetin daha sonra kemik iliğine taşınmaktadır ve burada kök hücrelerini eritrositlere ya da RBC'ye dönüşmeleri için uyarmaktadır.

ERİTROPOETİN NEREDE ÜRETİLİR?

Eritropoetinin yaklaşık yüzde 90'ı böbrek dış korteksi içerisinde yer alan bulunan peritübüler interstisiyel hücrelerce üretilmektedir. Küçük bir kısmı da karaciğerde sentezlenmektedir.

