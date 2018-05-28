Testislerin damar bakımından zengin organlar olduğunu belirten Çocuk Cerrahı Op. Dr. Osman Gereklioğlu, “Erkek çocuklarda orşit yani testis enfeksiyonuna en çok kabakulak ve Brusella neden olmaktadır. Ayrıca vücuttaki başka enfeksiyonlarında kana karışması sonucu orşit ortaya çıkabilir” dedi.



Orşitte ilaç tedavisi yeterli iken testis torsiyonunda özellikle semptomların başlangıcından itibaren ilk 68 saatin çok önemli olduğunun altını çizen Gereklioğlu, “Bu zaman diliminde ameliyat zorunludur. Eğer ameliyat yapılmaz ise testisin kanlanması bozulur ve organ nekroza (çürümeye) gider. Şişlik, hassasiyet, ağrı, ilerleyen zaman içinde gelişen kızarıklık ile belirti verir” diye konuştu.



"EN ÇOK ERGENLİK DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN BİR SORUN"



Anne ve babaların özellikle ergenlik döneminde olmak üzere çocuklarının kasık ya da torbada hissettiği ağrıyı daima ciddiye alması gerektiğini ifade eden Uzman, “Torsiyon ihtimalini hiçbir zaman gözden kaçırmamalıyız. En çok ergenlik döneminde karşılaşılan bir hastalıktır. Yeni doğan erkek bebeklerde de görülme sıklığı fazladır. Testis bölgesindeki ağrıları dikkate alarak en kısa zamanda doktora başvurulmalı” şeklinde konuştu.



İlk 8 saat içinde hastalara acil cerrahi müdahale edildiğini belirten Osman Gereklioğlu, “Testisin kan dolaşımı, canlılığı kaybolmadan tedavi edilebilir. Testis ameliyat ile normal pozisyonuna geri döndürülerek normal pozisyonunda torbaya dikiş ile sabitlenir. Eş zamanlı olarak torsiyon riskini ortadan kaldırmak amacı ile karşı taraftaki testis de torbaya dikiş ile sabitlenir. Ancak başvuruda ya da tanıda gecikme ile ilk 8 saatte acil cerrahi müdahale yapılmaz ise dolaşımı bozulmuş olan testis canlılığını kaybeder, cerrahi girişim yapıldığında canlılığını kaybetmiş testis görülür, bu çürümüş testisin çıkarılması gerekir” ifadelerini kullandı.

