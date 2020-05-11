Erkekler corona virüse karşı neden daha dirençsiz?

Avrupa’da yapılan bir araştırma, erkeklerin corona virüse karşı kadınlara oranla neden daha az dayanıklı olabileceğine ilişkin bulgular ortaya koydu.



European Heart Journal dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, bunda kanda bulunan enzimlerden ACE2’nin erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek seviyede olması rol oynuyor olabilir.



Covid-19 hücrelere sızabilmek için ACE2’ye ihtiyaç duyuyor.



Araştırmada, kalp yetmezliği, diyabet veya böbrek hastalıkları için kullanılan, ACE inhibitörleri olarak bilinen ilaç grubunun ise ACE2 seviyesini artırarak hastayı koronavirüse karşı daha dirençsiz hale getirdiğine yönelik bulguların olmadığı belirtildi.