Erkeklerde meme kanseri tehlikesi

Erkeklerde meme kanseri yaşı 40'lara kadar indi, farkındalık olmadığı için ileri evrede teşhis edilmeye başlandı.



Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile Umut ve Yaşam Derneği geçen yıl bir araştırma başlattı.



Amaç, özellikle meme kanseri konusunda kadınların bilinçlendirilmesiydi. Çıkan sonuç ise çarpıcıydı.

GEÇEN YIL 750 KİŞİYE TEŞHİS KONULDU

Her 100 meme kanserinden biri erkeklerde gözlemlendi. Geçen yıl 750 erkeğe meme kanseri teşhisi konuldu. Hatta bazıları 50 yaş ve altındaydı.

Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Nimet Baki, ''Maalesef erkekler de kendini güvende hissetmemeli. Çünkü erkeklerde ileri evrede meme kanseri yakalanıyor, metastatik meme kanserleri yakalanıyor. O yüzden kontrollerini erkekler de yapmalı. Geçen yıl 750 kişiye meme kanseri teşhisi konmuş ülkemizde.'' diye konuştu.



Baki, ''Kadınlarda bir farkındalık yarattık. Erkeklerde bu farkındalık olmadığı için ileri evre, geç evrede meme kanserini yakalıyoruz ve daha çok metastazla geliyor. Son yıllarda babaannede, halada eğer meme kanseri varsa, meme kanseri gelişme olasılığı yüksek oluyor. Yine yaş önemli bir risk faktörü. 51 yaşından sonra daha fazla gözleniyor fakat ülkemizde 40 yaşın altında da meme kanseri görülme olasılığı yüzde 20'lere kadar çıktı.'' dedi.

Uzmanlar meme kanserinin erken teşhisi için tarama testlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

