Türk erkeklerinde hissedilen "ilk gece korkusu" ve buna bağlı yaşanan cinsel işlev bozukluklarının eskiye oranla arttığını ileri süren Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, "Aile ve okul döneminde cinsellik konusunda yeterli düzeyde bilgilendirilmeyen ve kendisine 'sen güçlü erkeksin' şeklinde abartılı bir güç misyonu yüklenen erkekler, ne yazık ki ilk gecede erken boşalma veya sertleşme problemi yaşamaya başladı. Bu sorunun oluşmasında başarısızlık korkusu kadar yetersiz cinsel eğitimin, gittikçe artan endüstriyel beslenme alışkanlığının, sigara kullanımının ve bilinçsiz ilaç kullanımının da etkisi var" dedi.



"CİNSELLİK EĞİTİMİ AİLEDE BAŞLAMALI"



Erkek çocuklarında cinsellik eğitiminin hem anne hem de baba tarafından henüz okul çağı gelmeden verilmesi gerektiğini belirten Doktor Evren Işık, “Konuşulması sakıncalı diye düşünülerek ne yazık ki birçok basit cinsel bilgi çocuklarla paylaşılmıyor. Bu noktada özellikle erkek çocuk babalarına çok önemli görevler düşüyor. Erkek çocuğunun gelişim süreci içerisinde yaşadığı fiziksel değişimler, cinsel organ gelişimi ve karşı cinsin de ayrı bir varlık olarak gelişim gösterdiği bilgisi mutlaka erkek çocuklarına aktarılmalıdır. Ayrıca cinsellik eğitimi sürecinde erkek çocuğuna yüksek bir güç sahibiymiş gibi davranılmaması gerekir. Erkek cinsel organının varlığının, herhangi bir ayrıcalık veya güç simgesi olmadığı da mutlaka erkek çocuğuna söylenmelidir’’ diye konuştu.



“OKULLARDA CİNSELLİK EĞİTİMİ VERİLMELİ”



Aile tarafından verilen temel cinsellik eğitimi sonrasında detaylı eğitimin mutlaka okul döneminde de devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizen Üroloji ve Androloji Uzmanı, şunları söyledi:



“Okul döneminde verilmesi gereken bu cinsellik eğitimi mutlaka genetik bilgileri ve psikolojiyi içermelidir. Ailesi tarafından yeterli düzeyde temel cinsellik bilgisi verilen erkek çocuklarının özellikle ilköğretim ve lise döneminde de iyi bir şekilde cinsellik eğitimi almaları halinde, erişkin yaşlarda ciddi problemle veya kaygılarla karşılaşmadığını biliyoruz. Birçok erkek cinsel problemlerle çok erken yaşlarda veya ilk evlilik gecesinde tanışıyor. Bu tarz problemlerin yaşanmaması için erkek çocuklarının mutlaka zamanında ve doğru bir cinsellik eğitimi alması gerekiyor. Cinsel problemler yaşandığı zaman da bir androloji uzmanından destek alınması gerektiği unutulmamalı.”