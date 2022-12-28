Erken gebelik belirtileri nelerdir? Hamilelik belirtileri nelerdir, nasıl olur ve ne zaman başlar?

ERKEN HAMİLELİK BELİRTİLERİ



Her hamilelikte aynı belirtiler görünmese de hamileliğin yaygın erken belirtileri şunlardır:



- Artan vajinal akıntı

- Halsizlik, yorgunluk ve uyuklama

- Memelerde hassasiyet ve şişlik, meme başındaki renk değişimleri

- Sık idrara çıkma

- Bel ve kasık bölgesinde ağrı

- Kokulara karşı hassasiyet, bulantı ve kusma

- Duygu durum değişiklikleri

- Vücut sıcaklığında artış

- Kalp hızında artma ve çarpıntı hissi.

HAMİLELİK HAFTASI HESAPLAMA



Hamilelik haftası son adet döngüsünün ilk günü baz alınarak hesaplanır. Döllenmenin olduğu varsayılan cinsel ilişki tarihi hamilelik haftası hesaplanırken doğru sonuç veremediği için kullanılmaz.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?



Hamilelik belirtileri bünyeden bünyeye farklılık gösteren bir durumdur. Bazı kadınlarda belirtiler, döllenmenin oluştuğu günlerden itibaren hemen ortaya çıkarken, bazı kadınlarda hamileliğin 2. ayından sonra da görülebilir. Bazı anne adayları ise hamile olduklarını bile fark etmeyebilir.



Hamilelik belirtilerinin çoğu yalnızca gebelik dönemine özgü değildir. Bu nedenle, kadınlar özellikle çok erken hamilelik belirtileri ile karşılaştıklarında hamile olup olmadıklarını anlayamayabilir.



Çok yaygın olarak görülen en basit hamilelik belirtileri şunlardır:



- Adet gecikmesi

- Göğüs ağrısı ve göğüs hassaslaşması

- Kanamalar (Akıntılar)

- Baş dönmesi

- Sırt ağrısı

- Mide bulantısı

- Cilt problemleri

- Ruh hali değişimleri

- Yorgunluk.