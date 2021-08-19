Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te vakalar artıyor

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık corona virüs risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te vaka sayıları artış gösterdi.

DHA 19.08.2021 - 15:14

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te vakalar artıyor

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Sağlık Bakanlığı, 7-13 Ağustos haftasına ilişkin corona virüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 237,38'den 59,19 artışla 296,57’ye yükseldi.

580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 100 bin kişi de 138,67 seviyesinden 18,61 artışla 157,28'e çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı, 101,67'den 27,26 artışla 128,93'e yükseldi.

Eskişehir'de artan vaka sayaları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Eskişehir'de, özellikle daha önceki mavi ve yeşil alanlar, kırmızıya büründü.

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