Eskişehir'de Covid-19'la mücadelede yeni kararlar

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre; 4-10 Temmuz haftasında 117 bin 95 vaka tespit edildi, 31 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayılarındaki artış coronavirüs tedbirlerini yeniden gündeme getirirken, Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip coronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.



Valilikten yapılan açıklamada, kentteki üniversite, özel ve kamu hastanelerine Covid-19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesi ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesi gerektiği belirtildi.



Vaka sayıları göz önünde bulundurularak, üniversite, özel ve kamu hastanelerinin Covid-19 yataklı servis, yoğun bakım servisi ve acil servis gibi birimlerinde malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planlamaların yapılmasının gerektiği vurgulanan açıklamada, "Covid-19 hastalarının başvuracağı Covid-19 Çağrı Merkezi ve Filyasyon Merkezinde görevli personel sayısının vaka sayıları ve ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesine ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.11.2020 tarihli ve 102 sayılı alınan kararın güncellenerek devamına oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

